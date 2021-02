Biden, dupa achitarea lui Trump: Acest capitol in istoria noastra ne-a amintit ca democratia este fragila

Biden a transmis intr-un comunicat: "Acest capitol in istoria noastra ne-a amintit ca democratia este fragila".Presedintele a remarcat ca acuzatia adusa predecesorului sau pentru revolta de la Capitoliu din 6 ianuarie, care s-a soldat si cu cinci decese, este de necontestat si ca sapte republicani au votat pentru inculparea lui Trump "Chiar si cei care s-au opus inculparii, precum liderul minoritatii din Senat, McConnell, cred ca Donald Trump a fost vinovat de o "neglijenta in serviciu condamnabila" si ca este "responsabil, practic si moral, pentru provocarea" violentelor dezlantuite asupra Capitoliului", a spus Biden.Despre cei care au luptat in acea zi sa apere institutiile statului, el a spus: "Acest trist capitol in istoria noastre ne-a amintit ca democratia este fragila. Trebuie mereu aparata. Trebuie sa fim mereu vigilenti... Fiecare dintre noi are o sarcina si o responsabilitate, ca americani si mai ales ca lideri, sa aparam adevarul si sa invingem minciunile".Sambata dupa-amiaza, dupa cinci zile de dezbateri, Senatul american a votat inculparea lui Donald Trump , in al doilea proces de impeachment care l-a vizat pe fostul presedinte. Nu a fost obtinuta majoritatea necesara.O condamnare ar fi permis Senatului sa veteze pentru ca Trump sa nu mai poata candida vreodata pentru functia de presedinte.