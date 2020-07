Biden isi anunta partenera de cursa la fotoliul de la Casa Alba saptamana viitoare

"Voi face o alegere in prima saptamana din august", a anuntat Biden marti, intr-o conferinta de presa in fieful sau din Wilmington, in statul Delaware."Si va promit, va voi spune atunci cand o voi face", a adaugat el."Vom vedea", i-a raspuns fostul vicepresedinte al lui Barack Obama unei jurnaliste care l-a intrebat daca se va putea intalni cu partenera sa de cursa, in pofida pandemiei covid-19.Democratul in varsta de 77 de ani a glumit ca i-ar fi dificil sa se intalneasca cu ea in mod discret, din cauza jurnalistilor care se aduna in fata casei sale la Wilmington, unde isi petrece cea mai mare a timpului dupa ce criza sanitara a oprit brutal campania prezidentala americana.Invingator al unor alegeri primare democrate marcate de o diversitate fara precedent, septuagenarul a promis ca va alege o femeie cu care sa faca campanie impotriva lui Donald Trump , in varsta de 74 de ani, si care ar putea deveni prima femeie vicepresedinta a Statelor Unite, in cazul unei victorii la 3 noiembrie.Fosta sa rivala in alegerile primare si singura senatoare de culoare din Congres Kamala Harris este creditata prima in previziuni, dar si fosta consiliera in probleme de securitate nationala a lui Barack Obama Susan Rice.Odata cu miscarea istorica de protest impotriva violentei politiei si rasismului, presiunea s-a accentuat ca el sa aleaga opartenera de cursa afroamericana.Insa unii strategi avanseaza ca ar trebui sa aleaga mai degraba o femeie din Midwest, ale carui regiuni rurale si industriale au trecut de partea lui Trump in 2016.Alte parlamentare figureaza in previziuni, si anume senatoarea Elizabeth Warren, alta candidata infranta la investitura democrata, dar si Val Demings si Karen Bass, doua alese afroamericane in Camera Reprezentantilor.Guvernatoarele din Michigan Gretchen Whitmer si din New Mexico Michelle Lujan Grisham sunt de asemenea citate.In contextul a numeroase zvonuri, site-ul de stiri Politico a actualizat marti un articol despre diverse candidate, anuntand ca Joe Biden a ales-o pe Kamala Harris "la 1 august" si afirma ca acesta a catalogat-o drept o "partenera de cursa remarcabila".Site-ul a rectificat si a evocat o "eroare". Un purtator de cuvant al Politico, Brad Dayspring, a declarat pentru AFP ca este vorba despre un text folosit pentru punerea in pagina.Purtatorul de cuvant al lui Joe Biden, TJ Ducklo, a scris pe Twitter ca "nu este adevarat".Joe Biden urmeaza sa fie desemnat in mod oficial candidat al Partidului Democrat intr-o Conventie organizata in perioada 17-20 august, in Wisconsin, esentialmente virtuala.Prezentandu-se drept "antiteza" lui Donald Trump, democratul a denuntat gestionarea de catre miliardarul republican a pandemiei covid-19, care s-a soldat cu aproape 150.000 de morti in Statele Unite si manifestatii impotriva rasismului."El a demonstrat ca nu poate invinge pandemia si (nu) va (poate) proteja. El nu poate relansa economia si pune America sa munceasca din nou. Iar el sufla in mod intentionat, fara vreo surpriza, in flacarile disensiunii si rasismului in aceasta tara", a declarat Biden.