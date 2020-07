Biden: Trump vrea sa declare sfarsitul pandemiei pentru a se intoarce la intalnirile de campanie

"Pana acum, am testat aproape 40 de milioane de persoane. Astfel punem in lumina cazuri, (iar) 99% dintre ele sunt total inofensive", a declarat seful statului american in gradina Casei Albe, de Ziua Nationala, dupa ce a acuzat China ca de raspandirea virusului in 189 de tari.Bilantul mortilor din cauza noului coronavirus a crescut duminica la 129.891, din 2.876.143 de persoane contaminate.Adversarul presedintelui republican in exercitiu in alegerile din noiembrie, democratul Joe Biden , a denuntat aceste declaratii ale locatarului Casei Albe."Donald Trump vrea sa declare sfarsitul acestei crize sanitare si a locurilor de munca, cu scopul de a se intoarce la intalnirile sale de campanie. Insa greseste pe ambele fronturi", a denuntat Biden.