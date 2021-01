Camera Reprezentantilor voteaza miercuri demiterea si punerea sub acuzare a lui Donald Trump

"Este important sa actionam si este important sa actionam intr-o maniera foarte serioasa si deliberativa'', a declarat la postul CNN congresmanul democrat Jim McGovern. ''Ne asteptam sa ajunga la vot miercuri. Si ma astept sa treaca", a adaugat acesta.Acelasi congresman a mai spus ca ar dori ca republicanii sa aduca obiectii fata de aceasta cerere de impeachment printr-o rezolutie in care sa-i ceara vicepresedintelui Mike Pence sa-l inlature pe Trump prin invocarea articolului 25 din Constitutia SUA. Respectivul articol prevede ca un presedinte poate fi inlaturat daca este considerat "inapt" sa-si indeplineasca atributiile.In acest caz, acel comitet condus de congresmanul democrat va intocmi un regulament pentru a vota legislatia in Camera Reprezentantilor, iar 24 de ore mai tarziu comitetul va prezenta o alta rezolutie pentru impeachment.Democratii il acuza pe presedintele republican, care-si incheie mandatul miercurea viitoare, ca este responsabil pentru incidentele din 6 ianuarie, ei sustinand ca prin declaratiile sale el si-ar fi incurajat simpatizantii sa patrunda in cladirea Capitoliului.