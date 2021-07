Donald Trump a luat decizia privind candidatura la alegerile prezidentiale din 2024. Raspunsul evaziv dat intr-o emisiune TV VIDEO

"Nu veti raspunde, dar trebuie sa va intreb, unde va aflati in acest proces", i-a spus Hannity lui Trump miercuri, 30 iunie, cu privire la decizia sa de a lansa o alta candidatura pentru Casa Alba . "Lasati-ma sa te intreb asta, v-ati hotarat?""Da", a raspuns Trump.Raspunsul lui Trump vine la cateva zile dupa ce a tinut primul sau miting post-prezidential in Ohio, unde a vorbit despre "catastrofa" administratiei Biden.Trump a fost evidentiat in fruntea mai multor sondaje pentru candidatii republicani la alegerile din 2024, dar ar avea totusi destule piedici daca ar alege sa candideze."Daca mergeti inainte, stiti cat de dificil este, dar pareati gata sa reluati acea batalie", a spus Hannity mai tarziu in interviu."Nu vreau sa fac asta" (batalia -n.n), a spus Trump. "Trebuie sa avem grija de aceasta tara. Luptam constant? Luptam mereu? Adica, tara, ceea ce am facut este atat de important."Exista multi potentiali concurenti pentru nominalizarea republicanilor, inclusiv fostul vicepresedinte Mike Pence si guvernatorul Florida.