Bilantul dezastrului: Capitoliul a facut primul inventar al distrugerilor de dupa invazia partizanilor lui Trump

Raportul arata si prezenta urmelor de spray anti-agresiune, gaz lacrimogen, apa si alte produse de stingere a incendiilor pe statui, picturi si o parte din mobilierul edificiului. Aceste obiecte vor fi atent curatate.Tot agentia afirma ca doua felinare datate de la sfarsitul secolului al XIX-lea si semnate Frederick Law Olmsted, un arhitect peisagist american, au fost distruse in exteriorul cladirii. Raportul aminteste si de tagurile scrise pe fatada de vest a cladirii, in apropiere de tribunele care sunt in prezent instalate pentru ceremonia de investire a lui Joe Biden pe 20 ianuarie.Nicio opera de arta majora nu a fost deteriorata, subliniaza raportul, desi au fost manifestatii violente in centrul cladirii. A fost nevoie de patru ore pentru ca Politia sa puna capat invaziei. Un grup de persoane a patruns in partea de sud a Capitoliului, in biroul presedintei Camerei Reprezentantilor Nancy Pelosi.Ei au spart ferestrele si au ajuns pana la National Statuary Hall, o sala unde sunt expuse sculpturi ale americanilor ilustri. Multi dintre partizanii lui Trump au fluturat steaguri americane, ale Confederatiei sau care purtau mesajul "Trump este presedintele meu!".Unul dintre manifestanti a furat o fotografie inramata a lui Dalai-Lama. Un bust din marmura de secol XIX cu efigia presedintelui Zachary Taylor a fost vopsit cu un lichid rosu care ar putea fi sange. Un alt manifestant a fumat un joint intr-o camera cu harti din Oregon. Dar marile panze de mai mult de 5 metri, intre care cele semnate de John Trumbull, care picta scene de la crearea Republicii, par sa fie intacte. Statuile din National Statuary Hall, care apar in fotografiile cu protestatari, au fost crutate.A doua zi dupa invazie, agentia care se ocupa de intretinerea Capitoliului a subliniat ca multi dintre angajatii sai au lucrat toata noaptea pentru a strange sticla sparta si alte resturi din cladire. "Ziua de miercuri a fost dificila pentru noi toti", a declarat J. Brett Blaton, numit arhitect al Capitoliului de Donald Trump in 2019. "Misiunea noastra este de a servi, pastra si inspira si a fost greu sa asistam la aceasta scena".