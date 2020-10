Cocktailul de anticorpi administrat lui Trump, solutia "minune" care ar putea fi folosita si in Romania

Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane? Daca ai raspuns cu da, atunci te asteptam in echipa, trimite CV-ul tau la daniela.stanciu@nchcapital.ro. Ce trebuie sa faci? Click aici

"Este o combinatie de doi anticorpi monoclonali care tintesc, practic, proteina de suprafata a virusului, acea proteina prin care virusul se ataseaza de celula tinta si prin intermediul careia intra in interiorul celulei. Acesti doi anticorpi monoclonali sunt selectati din serurile pacientului, din sangele pacientilor care au avut aceasta infectie si, ulterior, replicati, recombinati pe soareci care au acelasi tip de raspuns imun ca omul.Practic, acesti anticorpi monoclonali au un rol atat pentru preventie cat si pentru terapie. Beneficiile din studiile de faza 1 si 2 sunt legate de scaderea incarcaturii virale a pacientului, deci, practic, reduce cantitatea de virus din organism, lucru care este direct dependent de pronostic. S-a observat ca un pacient care are o incarcatura virala mare are un risc mai mare de a dezvolta o forma severa, ori aici e un beneficiu important. Al doilea lucru ar fi legat de reducerea intensitatii simptomatologiei.Acesti anticorpi din studiile facute pe cei 275 de pacienti au un profil de siguranta foarte bun si, probabil ca vor reprezenta, in momentul de fata, o solutie de viitor pentru tratamentul acestei infectii. Compania farmaceutica este Regeneron, este recunoscuta aceasta companie pentru inovatie si cercetare in terapia cu anticorpi monoclonali, ei au dezvoltat anticorpi monoclonali inclusiv pentru ebola", a spus dr. Valeriu Gheorghita, medic infectionist la Spitalul Militar Central, citat de Digi24 In Romania, in lipsa aprobarilor de la Agentia Nationala a Medicamentului, studiile clinice pe pacienti nu pot incepe. Tratamentul revolutionar trateaza cauza bolii si ar putea fi autorizat in curand de autoritatile americane."Cu siguranta ca tratamentul de studiu exista, trebuie sa fie doar aprobarile. In mod clar, chiar poate fi folosit si exemplul vine din America. Exemplul nu se refera doar la presedintele Trump, ei au studii in desfasurare. (...) Mai ales intr-o situatie grea de pandemie ar trebui sa se miste lucrurile nu repede, ci foarte repede", a spus Adrian Marinescu, medic infectionist la Institutul Matei Bals din Capitala.