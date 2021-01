Congresmeni democrati cer FBI sa deschida o ancheta penala asupra lui Trump

Intr-o convorbire telefonica inregistrata care a fost publicata in weekend, prima data in Washington Post, Trump a pledat pe langa principalul oficial al autoritatii electorale din Georgia sa schimbe rezultatul alegerilor de la 3 noiembrie in acest stat, argumentand ca tot ce trebuie sa faca este "sa gaseasca 11.780 de voturi".Intr-o scrisoare catre directorul FBI Christopher Wray, congresmanul Ted Lieu, membru al Camerei Reprezentantilor din California, si deputata Kathleen Rice, din New York, au argumentat ca "dovada fraudei electorale a dlui Trump este acum la lumina zilei"."In calitate de membri ai Congresului si fosti procurori, credem ca Donald Trump s-a angajat in solicitarea sau in conspiratia de a comite un numar de infractiuni electorale", au scris Lieu si Rice in scrisoare. "Va cerem sa deschideti imediat o investigatie penala asupra presedintelui", se mai mentioneaza in textul celor doi.In cele doua luni scurse de la alegerile prezidentiale din SUA, Trump a refuzat sa-si recunoasca infrangerea in fata democratului Joe Biden Aliatii lui Trump au deschis in schimb zeci de procese pentru a rasturna rezultatele alegerilor in state decisive cheie. Aproape toate procesele au fost respinse din cauza lipsei de dovezi.Congresul se va reuni miercuri pentru a certifica victoria in alegeri a lui Biden inainte de investirea sa, pe 20 ianaurie.