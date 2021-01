Donald Trump inregistreaza o noua infrangere in ultimele zile ale mandatului. Congresul a anulat veto-ul sau asupra bugetului apararii

Senatul, unde republicanii lui Trump detin majoritatea, a adoptat cu peste doua treimi din voturi - pragul necesar - acest buget de 740 de miliarde de dolari, in pofida obiectiilor exprimate de presedintele in exercitiu.La fel a procedat luni si Camera Reprezentantilor, majoritar democrata, prin urmare bugetul este definitiv adoptat, iar Donald Trump inregistreaza o noua infrangere in ultimele zile ale mandatului sau.El refuzase sa aprobe textul intrucat acesta nu include abolirea unei legi cunoscuta sub numele de "articolul 230", care protejeaza statutul juridic al retelelor sociale, pe care le acuza ca sunt partinitoare impotriva sa. De asemenea, Trump nu a fost de acord cu intentia ca prin aceasta lege de finantare a Pentagonului sa se redenumeasca bazele militare care ii onoreaza pe generalii fortelor confederate, care sustineau sclavia."Din pacate, acest text de lege nu include masuri cruciale pentru securitatea nationala", "contravine eforturilor guvernului meu de a pune America pe primul loc in ceea ce priveste securitatea nationala si politica externa" si "include prevederi care nu ii respecta pe veteranii nostri si istoria noastra militara", a motivat presedintele Trump in mesajul sau oficial catre Congres, in care a mai estimat ca respectiva lege este un un "cadou pentru China si Rusia ".