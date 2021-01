"LIVE VIDEO Congresul SUA a inceput dezbaterea pentru punerea sub acuzare a lui Trump. Republicanii din Senat ar putea urgenta procedura

Trump este acuzat de Partidul Democrat ca ar fi incitat la violenta participantii la mitingul soldat cu asaltarea Capitoliului pe 6 ianuarie. Donald Trump este primul presedinte din istoria SUA impotriva caruia s-au initiat doua motiuni de punere sub acuzare.O sursa din Partidul Republican, citata de Reuters, a afirmat ca se asteapta ca intre 10 si 20 de republicani din Camera Reprezentantilor sa voteze pentru punerea sub acuzare, relatand de asemenea ca congresmenii sunt supusi unor presiuni imense venite din partea Casei Albe.Unii republicani "spun ca vor sa voteze pentru punerea sub acuzare dar se tem cu adevarat pentru vietile lor si ale familiilor lor", potrivit aceleiasi surse care afirma ca presedintele Trump inca incearca sa intimideze congresmeni republicani si la o saptamana dupa violentele din 6 ianuarie.Liderul republican al Senatului, Mitch McConnell ar fi in favoarea punerii sub acuzare, potrivit unei surse din Partidul Republican apropiate de acesta, relateaza CNN."El nu crede ca Trump va disparea pur si simplu, crede ca partidul are nevoie de o ruptura curata pentru a se salva", afirma sursa, adaugand ca "in cele din urma insa este la latitudinea lui McConnel sa isi expuna pozitia cu privire la punerea sub acuzare. Tacerea sa de pana acum a fost deliberata, el fiind foarte atent cu ceea ce spune".Conducerea grupului republican din Senatul SUA ia in considerare posibilitatea urgentarii procedurii de destituire a presedintelui Trump, care ar putea incepe chiar vineri in acest for al Congresului de la Washington , cu conditia ca destituirea sa fie aprobata inainte in Camera Reprezentantilor, anunta The Guardian. Pentru acest lucru, Senatul trebuie convocat deoarece in aceste zile nu este in sesiune.Membrilor Camerei Reprezentantilor li s-a atras atentia, in cursul sedintei in care dezbat motiunea de punere sub acuzare a presedintelui in exercitiu Donald Trump, ca trebuie sa poarte masca pe tot parcursul sesiunii, altfel vor fi amendati, relateaza BBC.Un vot de marti seara a stabilit ca parlamentarii americani care refuza sa poarte masca vor fi amendati cu 500 de dolari pentru prima abatere, valoarea amenzii urmand sa creasca la 2.500 de dolari la cea de-a doua nerespectare a regulii.Sute de soldati din Garda Nationala pazesc sediul Congresului SUA pentru a preintampina orice posibile violente. In Washington DC este ora 12.00