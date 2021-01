Cristian Tudor Popescu, despre ultima zi a lui Trump ca presedinte al SUA: "Pleaca de la Casa Alba ca un ticalos neglorios"

De asemenea, acesta considera ca discursul sustinut de Donald Trump a fost facut intr-un context specific unui dictator."Nu va disparea Donald Trump din politica, insa nu are mare importanta ce a spus astazi. Trebuie sa intelegem exact gestul sau de a-si rosti acest discurs de plecare intr-o baza militara, intr-un context specific dictatorilor, adica numai militari , familia si fanii lui, nimeni altcineva nu a fost prezent acolo. Fiindca a refuzat acest ritual vechi de sute de ani, Trump nu a facut altceva decat sa dea inca o lovitura democratiei. Acest gest de a refuza sa partiticipe la ceremonia lui Joe Biden este un indemn la violenta Care e rolul acestui ritual? Cei doi presedinti isi dau mana, tocmai pentru a da un mesaj de pace si unitate Americii. America a fost sfasiata in secolul 19 de un razboi civil teribil. E vorba de un proces democratic. Nu suntem dusmani, suntem cu totii americani si mergem inainte si tocmai asta a refuzat Trump sa faca acum. Nu a mai spus ca violenta de la Capitoliu este intoleraba, spre deosebire de mesajul difuzat ieri. A transmis mesajul ca el ramane presedintele pe viata, aidoma lui Putin, ramane presedintele perpetu al Statelor Unite. Asta a vrut sa transmita suporterilor sai prin acest gest de adanca nedemocratie", a afirmat gazetarul.De asemenea, CTP sustine ca Joe Biden are "cea mai grea mostenire de-a lungul secolelor pe care a primit-o un presedinte american"."Donald Trump a reusit sa faca foarte mult rau, cu o eficienta iesita din comun. Rezultatele politicilor sale externe. Iranul are mult mai mult uraniu si ameninta cu noi actiuni in vederea construirii unei bombe nucleare. Coreea de Nord a intensificat si el inarmarea nucleara. Relatia cu Europa a distrus o pur si simplu. A tratat Europa ca un teren imobiliar pentru SUA.Poate lucru cel mai grav e ca America a inceput sa arate sub Trump ca o putere rea. A reusit sa transforme intr-o putere rea pe plan mondial. O super putere asa cum e China si Rusia . Astea sunt puteri rele pe plan mondial si Trump a pus alaturi de ele si SUA. Asta ar putea sa fie cel mai greu lucru pentru Biden, sa stearga amintirea gesturilor de fanfaroniada a lui Trump, sa stearga gesturile de politica stupida, politica de tarabagiu", a mai precizat gazetarul.CTP sustine ca marea provocare al lui Biden in momentul de fata va fi acela de a atrage de partea sa cei care l-au sustinut pe Trump "Este o masa uriasa de suporteri Trump pe care Biden trebuie sa-i recupereze. E foarte greu pentru ca acum e o reactie violenta, asa cum a facut Trump care si a indemnat suporterii sa nevaleasca asupra templului democratiei americane. Extremistii de stanga spun ca toti cei care l-au votat pe Trump sunt teroristi. Acest lucru e o prostie. Biden trebuie sa-i recupereze si pe ei.Nu doar psihopatii din extrema-dreapta scelerata l-au votat pe Trump. Unii l-au votat pentru ca le-a scazut taxele, le-a dat un job, altii, crestinii evanghelici l-au votat pentru ca era de folos bisericii lui.De asemenea l-au votat pe Trump si cei scosi din sarite de excesele corectitudinii politice. Eu sper ca toti acest oameni care nu sunt asaltatorii Capitolului sa le fie rusine. Daca nu, sa simta un sentiment de vinovatie pentru tot ce a putut face acest ins care a lovit in democratia americii, civilizatia politica si morala americana", a precizat GazetarulCristian Tudor Popescu sustine ca Donald Trump pleaca de la Casa Alba ca un ticalos neglorios."Eu sper sa nu il mai vad niciodata. Sa se duca in pisicina lui din Florida!", a incheiat jurnalistul, intr-o interventie in direct la Digi24.CITESTE SI: Sapte lucruri importante care se intampla la investirea lui Joe Biden, al 46-lea presedinte al SUA. Ce se va intampla in politica externa