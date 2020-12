Cum a lasat Donald Trump 14 milioane de oameni fara alocatie de somaj de sarbatori

Trump si-a surprins atat colegii republicani, cat si democrati dupa ce a anuntat ca nu este satisfacut de proiectul de lege cu privire la mult asteptatele ajutoare, in valoare de 892 de miliarde de dolari (730 de miliarde de euro), inclusiv o alocatie de somaj speciala, care a expirat la 26 decembrie, si finantari federale in valoare de 1.400 de miliarde dolari pana in septembrie.Din cauza ca Trump nu a promulgat legea, aproximativ 14 milioane de americani isi pierd alocatia de somaj, potrivit unor date de la Departamentul Muncii.O inchidere partiala a administratiei - "shutdown" - urmeaza sa aiba loc incepand de marti, in cazul in care Congresul nu reuseste sa ajunga pana atunci la un compromis cu privire la o finatare provizorie.Republicanii si democratii din Congres au ajuns in weekendul trecut la un acord asupra unui al treilea plan de relansare economica, in urma crizei covid-19, dupa luni de discutii aprinse. Casa Alba si-a exprimat sustinerea fata de acest acord, iar Donald Trump - care urmeaza sa fie inlocuit la 20 ianuarie in functie de catre rivalul sau democrat Joe Biden - s-a opus planului doar dupa ce acesta a fost adoptat de catre ambele Camere ale Congresului.Locatarul casei Albe s-a plans de faptul ca planul aloca sume prea mari unor proiecte culturale si ajutoare destinate strainilor si ca un cec saptamanal in valoare de 600 de dolari destinat americanilor este insuficient. El a cerut ca acest cec sa fie crescut la 2.000 de dolari."De ce nu vor politicienii sa dea oamenilor 2.000 de dolari in loc de doar 600?", a scris Trump de Craciun pe Twitter , indemandu-i pe congresmeni "sa dea bani poporului".Numerosi economisti estimeaza ca planul este insuficient, insa il considera un ajutor imediat necesar si binevenit.Opozitia lui Trump fata de proiectul de lege a luat prin surprindere numerosi oficiali de la Casa Alba, dezvaluie o sursa la curent cu dosarul.Donald Trump isi petrece sarbatorile de la sfarsitul anului la resedinta sa de la Mar-a-Lago, in Florida.El nu s-a opus inca prin veto textului.Trump ar putea ratifica proiectul de lege in zilele urmatoare. Strategia sa ramane necunoscuta.CITESTE SI: