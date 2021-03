Curtea Suprema a SUA a respins si ultimul apel al lui Donald Trump privind presupusul furt al alegerilor din noiembrie

La cea mai inalta instanta americana au ajuns pana acum trei procese deschise de Trump pentru a anula alegerea actualului presedinte Joe Biden . Dosarul incheiat luni se referea la mii de voturi prin corespondenta din statul Wisconsin, unde diferenta intre cei doi candidati a fost de peste 20.000 de voturi.Curtea respinsese deja in februarie un alt proces legat de acelasi stat si unul referitor la Pennsylania, un alt stat-cheie in alegerile pierdute de Trump. Cei noua judecatori - dintre care trei numiti chiar de fostul presedinte - au aratat clar, prin faptul ca nu s-au pronuntat inainte de validarea de catre Congresul SUA a victoriei lui Biden, ca nu intentioneaza sa intervina in cazurile respective si in altele deschise de republicani.Certificarea de catre Congres a rezultatului alegerilor a fost perturbata de protestatari, care au ocupat in 6 ianuarie Capitoliul din Washington , sediul Congresului. Incidentul violent, soldat cu cinci morti si peste 140 de raniti, a avut loc dupa un miting la care Trump a declarat inca o data ca nu va recunoaste rezultatul scrutinului. El a fost ulterior inculpat de Camera Reprezentantilor si judecat de Senat pentru instigare la insurectie, insa a fost achitat.Procesul pierdut definitiv luni fusese deja transat intr-o curte federala si una de apel, care au aratat ca actiunea a fost depusa tardiv.Fostul presedinte continua sa sustina ca victoria in alegeri i-a fost furata prin fraude, insa nu a reusit sa dovedeasca afirmatiile respective in nicio instanta. In noiembrie anul trecut, un judecator a comentat una din contestatii apreciind ca "aceasta reclamatie, ca un monstru al lui Frankenstein, a fost insailata la nimereala".Luni, Curtea Suprema a respins inca un dosar legat de alegeri: candidatul republican Lin Wood, sustinator al lui Trump, ceruse judecatorilor sa blocheze repetarea alegerilor pentru doua locuri de senator din partea statului Georgia . Judecatorii nu au dat curs procesului, iar democratii au castigat ambele locuri la scrutinul repetat pe 5 ianuarie si implicit o majoritate la limita in Senatul SUA.Intre timp, o noua plangere a fost inregistrata pe numele fostului presedinte american Donald Trump , privind violentele de la Capitoliu. Acuzatiile au venit de aceasta data din partea unui congresman american.