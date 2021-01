Curtea Suprema a SUA inchide doua proceduri judiciare impotriva lui Donald Trump cu privire la cazarile unor delegatii straine la hotelul sau din Washington

Cele doua dosare - care vizeaza hotelul pe care Donald Trump il detine la Washington - sunt "caduce", stabileste cea mai inalta jurisdictie, care ia astfel act de plecarea sa de la Casa Alba Imediat dupa alegerea miliardarului republican, in 2016, procedurile au fost intentate - la Washington si New York - in numele "clauzei veniturilor (emoluments)" din Constitutie, care interzice oricarei persoane care ocupa o functie publica sa accepte retributii de origine straina - fara acordul Congresului.Reclamantii apreciau ca delegatii straine privilegiau Trump International Hotel, situat in apropiere de Casa Alba, in speranta intrarii in gratiile presedintelui, incalcand prin acest lucru aceasta regula.Presedintele, sustinut de catre secretarul Justitiei, le-a replicat ca aceasta clauza vizeaza sa impiedice agentii publici sa primeasca mita si nu sa faca afaceri Tribunale americane au pronuntat hotarari contradictorii. Aceasta incheiere ii lumineaza un pic orizontul juridic lui Donald Trump, care ramane cu toate acestea incarcat.Acuzat de faptul ca si-a incurajat sustinatorii sa ia cu asalt Capitoliul la 6 ianuarie, el urmeaza sa fie judecat in Senat in februarie cu privire la "incitare la insurectie".Justitia federala ancheteaza de asemenea cu privire la plati catre doua foste presupuse amante ale lui Donad Trump, in schimbul tacerii acestora, in 2016, care ar putea constitui incalcari ale legislatiei privind finantarea campaniei electorale.