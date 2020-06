Curtea Suprema a SUA nu se opune reluarii executiilor federale

Ziare.

In cazul in care alta procedura nu se bucura de mai mult succes, Statele Unite urmeaza sa-l execute, la 13 iulie, pe Daniel Lewis Lee, un sustinator al suprematiei abilor, condamnat in 1999 la pedeapsa captala dupa ce a fost gasit vinovat de uciderea unui cuplu si unei fete in varsta de opt ani. Mama uneia dintre victime l-a implorat pe Donald Trump sa-l gratieze pe condamnat.Insa presedintele nu a dat curs, pentru moment, acestui apel. Locatarul Casei Albe, care candideaza la al doilea mandat in noiembrie, reclama cu regularitate o folosire consolidata a pedepsei cu moartea impotriva ucigasilor politistilor sau traficantilor de droguri.Sustinerea pedepsei cu moartea s-a erodat in randul americanilor - doar 54% o sustin, o scadere de la 80% la inceputul anilor '90.Doar cateva state - mai ales in Sudul conservator - mai recurg la pedeapsa capitala. In 2019 au fost executate 22 de persoane. Majoritatea crimelor sunt judecate la nivel de state, insa tribunalele federale pot fi sesizate cu privire la cele mai grave fapte - atentate, crime rasiste - sau comise in baze militare sau in rezervatii amerindiene.In ultimii 45 de ani, doar trei persoane au fost executate la nivel federal, inclusiv Timothy McVeigh, in 2001, gasit vinovat de atentatul de la Oklahoma City, soldat cu 168 de morti, in 1995. Ultima executie federala a avut loc in 2003.