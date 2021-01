Demisii in lant la Casa Alba. Si adjunctul consilierului in probleme de securitate nationala si-a depus mandatul

Informatia referitoare la demisia lui Matt Pottinger a fost confrimata de o persoana apropiata acestuia.Pottinger le-a spus membrilor echipei ca sunt putine lucruri pentru el de luat in considerare.CNN a precizat miercuri noapte ca mai multi dintre principalii consilieri ai lui Trump, inclusiv Robert O'Brien, consilier pe probleme de securitate nationala, si Chris Liddell, adjunctul sefului de Cabinet, iau in considerare demisia.Stephanie Grisham, sefa de cabinet a primei doamne a Statelor Unite, Melania Trump, si-a prezentat miercuri demisia, in urma protestelor violente de la Capitoliu.Protestele convocate de presedintele in exercitiu Donald Trump miercuri, in fata Capitoliului, unde Congresul urma sa certifice voturile electorilor in alegerile prezidentiale si, cu acestea, victoria democratului Joe Biden in alegerile prezidentiale, au devenit violente la scurt timp.Sute de manifestanti, sustinatori ai lui Trump, au patruns in Capitoliu si mai multe cladiri din complex au fost evacuate. In confruntarile cu politia au rezultat mai multi raniti, intre care 14 politisti, si cateva zeci de persoane au fost retinute. Patru persoane au murit.