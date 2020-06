Democratii din Congresul american incearca sa-l impiedice printr-o lege pe Trump sa retraga trupe din Germania

Ziare.

Proiectul, propus de congresmenii Eliot Engel, presedintele Comisiei de Politica Externa din Camera Reprezentantilor, si Bob Menendez, membru al Comisiei de Relatii Externe din Senat, prevede interzicerea finantarii vreunei retrageri de forte americane din Europa fara aprobarea prealabila a Congresului."Decizia dezastruoasa a presedintelui Trump de a retrage mii de trupe si de a reduce efectivele in Germania ne pune in pericol securitatea nationala", noteaza Engel intr-o declaratie.Conform proiectului de lege avansat, s-ar interzice finantarea retragerii unor unitati militare americane din Europa, cu exceptia situatiei in care tara gazda solicita aceasta retragere sau daca presedintele american anunta cu 180 de zile in avans retragerea trupelor, isi motiveaza decizia, secretarul de stat si cel al apararii sunt audiati in Congres pe acest subiect si in final Congresul valideaza decizia.Donald Trump a anuntat luni ca efectivele trupelor americane stationate in Germania vor fi reduse la circa 25.000, de la 34.500 in prezent. El a justificat aceasta decizie acuzand Germania ca nu-si respecta angajamentele privind cheltuielile militare in cadrul NATO si ca profita de pe urma SUA pe plan comercial.Presedintele polonez Andrzej Duda a anuntat joi ca pe agenda discutiilor pe care le va avea saptamana viitoare la Washington cu omologul sau american se va afla si relocarea trupelor americane ce ar urma sa fie retrase din Germania. In prezent in Polonia se afla circa 5.000 de militari americani si guvernul de la Varsovia doreste o sporire a prezentei militare americane.