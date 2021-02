Democratii lanseaza un apel la condamnarea lui Trump pentru a evita o recidiva: "A fost apogeul actiunilor presedintelui, nu o anomalie"

Urmeaza pledoariile apararii

"Ce e mai rau"

Trei decese, in leegatura cu atacul

Al 45-lea presedinte al Statelor Unite "stia cat de exploziva era situatia", a afirmat unul dintre procurorii democrati, Joe Neguse."El a aprins fitilul si l-a aruncat direct catre aceasta camera, spre noi", a continuat el in directia celor 100 de senatori, judecatori, jurati si martori ai acestui proces istoric."Va cerem cu umilinta sa-l condamnati p e presedintele Trump pentru infractiunea de care este fara indoiala vinovat . Pentru ca, daca nu faceti asta, daca ne prefacem ca nu s-a intamplat sau, mai rau, daca lasam sa ramana fara raspuns, cine poate spune ca nu se va intampla din nou?", a subliniat el.Inregistrari video ale violentelor din 6 ianuarie si citate selectate in sprijin, acuzarea a petrecut doua zile prezentand atacul asupra sediului Congresului SUA. O expunere ca o lovitura de box care poate a miscat liniile, a vrut sa creada pe presedintele Joe Biden Dar fostul magnat imobiliar ramane foarte popular in randul dreptei si este putin probabil ca 17 senatori republicani sa accepte sa voteze alaturi de cei 50 de senatori democrati pentru a forma majoritatea necesara condamnarii lui.El ar putea fi achitat in urmatoarele zile.Vineri, va fi randul apararii sa ia cuvantul la pranz, pentru maxim doua zile.Atacul criminal din 6 ianuarie "a fost apogeul actiunilor presedintelui, nu o anomalie", a afirmat Jamie Raskin, care conduce echipa de parlamentari din Camera Reprezentantilor insarcinati cu sustinerea acuzarii impotriva miliardarului republican."Cine, din aceasta camera, poate crede ca va inceta sa incite la violenta pentru a-si atinge scopurile, daca i se va permite sa se intoarca in Biroul Oval?", a insistat el. Presedintele Joe Biden , care pana acum pastrat o oarecare distanta, a vrut sa creada joi ca procesul si-ar putea schimba cursul. "Cred ca unii republicani poate si-au schimbat parerea", a declarat el presei.Purtatoarea sa de cuvant, Jen Psaki, s-a grabit sa precizeze ca nu a fost vorba despre o certitudine, ci de o reflectare a emotiilor sale. Potrivit acesteia, presedintele american a fost "afectat" de inregistrarile video prezentate miercuri, care au reamintit violenta fara precedent a atacului, iar cuvintele sale au reflectat "cat de socat si de trist este".Politisti urland de durere, congresmeni ingroziti, atacatori amenintand: un montaj de fragmente din inregistrarile video luate de pe camerele de supraveghere, uneori inedite, cu videoclipuri postate de participantii la revolta, prin care acuzatorii le-au reamintit senatorilor ca ei insisi au scapat cu putin de "ce e mai rau".Acestia au plasat astfel atacul in contextul cruciadei post-electorale a celui de-al 45-lea presedinte american. "Marea minciuna": asa au descris lunga campanie de dezinformare privind alegerile intretinuta de republican, care a repetat saptamani intregi, fara dovezi, ca a fost victima unei fraude electorale masive.Instalat in Florida, el a refuzat sa depuna marturie in fata senatorilor. Dar vocea sa a continuat sa rasune in sala de sedinte a Camerei superioare a Congresului SUA, unde acuzarea a proiectat multe extrase din discursurile sale aprinse, a reprodus mesajele sale incendiare de pe Twitter , a citat cele mai controversate afirmatii ale sale.Dupa esecul plangerilor sale in justitie si multiplelor sale presiuni asupra agentilor electorali din statele-cheie, "presedintele Trump s-a trezit lipsit de optiuni non-violente pentru a ramane la putere", a estimat congresmanul Ted Lieu.Iar la 6 ianuarie, el i-a indemnat pe partizanii sai sa manifesteze la Washington in momentul in care Congresul certifica victoria adversarului sau, Joe Biden. "Luptati-va ca diavolii", le-a spus Trump.Cand au lansat asaltul asupra Capitolului, "credeau ca respecta ordinele comandantului-sef", subliniat procurorul Diana DeGette, membra a Camerei Reprezentantilor, citand comentariile facute in instanta de zeci de persoane puse sub acuzare.Trei agenti de paza au murit in sau in legatura cu atacul: unul a fost lovit cu un stingator, ceilalti doi s-au sinucis in zilele urmatoare, au afirmat democratii, insistand, de asemenea, asupra "traumei" de durata cauzate tuturor angajatilor prezenti la Congres."Unul din angajatii echipei de curatenie mi-a spus cat de rau, umilit s-a simtit atunci cand a trebuit sa curete excrementele de pe pereti, sangele unei protestatare ucise, ferestrele sparte, obiectele aruncate pe pamant", a reamintit congresmanul David Cicilline.Expunerea faptelor a fost salutata miercuri de senatorul republican John Thune: "o treaba buna". Dar nu i-a miscat pe multi aliati ai lui Donald Trump, ca Lindsey Graham, convins ca "votul +nevinovat+ va iesi intarit"."Fac un film", a criticat joi avocatul fostului presedinte, David Schoen, denuntand videoclipurile "jignitoare".