Care este procedura de destituire a lui Donald Trump. Democratii au depus rechizitoriul

Ei il acuza ca a "incitat" la violenta care a lovit Capitoliul miercuri, relateaza AFP.In paralel, democratii, care detin majoritatea in camera inferioara a Congresului, au prezentat o alta rezolutie, prin care ii cer vicepresedintelui american Mike Pence sa-l demita pe Donald trump din functie, invocand al 25-lea Amendament al Constitutiei americane.Un republican s-a opus adoptarii imediate a acestei rezolutii, in unanimitate.Un vor in sesiune plenara urmeaza sa aiba loc marti.Citeste si: