Dezvaluirile unui politist ranit in asaltul asupra Capitoliului: "Strigau sa fiu omorat cu propria mea arma"

Ofiterul Michael Fanone de la politia DC Metropolitan si-a descris experienta atacului - care s-a soldat cu cel putin cinci oameni morti, inclusiv un ofiter de politie - intr-un interviu pentru CNN. Fanone a spus ca multimea de oameni i-a smuls echipamentul, inclusiv munitia de rezerva, radioul politiei si insigna.Politistul a incasat mai multe lovituri in ceafa inainte ca lucrurile sa se inrautateasca. "Unii barbati au incercat sa-mi prinda arma si strigau: Omoara-l cu propriul pistol", a spus el.Fanone se recupereaza si dupa un infarct minor pe care l-a suferit in timpul asaltului. El a spus CNN ca nu a deschis focul pentru ca a simtit ca acestia aveau un motiv sa-l omoare."Cealalta optiune la care m-am gandit a fost sa incerc sa fac apel la umanitatea lor. Si imi amintesc ca am strigat ca am copii. Si a parut sa functioneze", a spus el in interviu, citat de The Guardian Mai multi oameni au format apoi un cerc in jurul lui Fanone pana cand a fost salvat. Acesta se numara printre zecile de ofiteri raniti in timp ce incerca sa-i impiedice pe sustinatorii presedintelui in asaltul lor asupra Capitoliului.