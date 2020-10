Doctorul Anthony Fauci cere retragerea clipului de campanie al lui Trump in care este folosit fara acordul sau

Intr-un interviu acordat CNN, directorul Institutului National american de Alergii si Boli Infectioase denunta luni faptul ca aceasta publicitate electorala este "nefericita si cu adevarat dezamagitoare". Intrebat daca cere sa fie retrasa publicitatea, Fauci raspunde ca cere acest lucru.Acest spot de campanie, difuzat incepand de saptamana trecuta, evoca imbolnavirea de covid-19 a lui Donald Trump si modul in care afministratia sa gestioneaza criza sanitara cauzata de pandemie.In clip, apare dr. Fauci, spunand ca "nu-si poate imagine ca cineva ar fi putut face mai mult", parand sa se refere la Trump, insa, in realitate doctorul vorbea, in martie, despre efortul oficialilor din domeniul sanatatii publice."In aproape 50 de ani de seviciu public, nu m-am exprimat sustinerea fata de vreun candidat", a protestat duminica Anthony Fauci."Aceste declaratii care mi-au fost atribuite, fara autorizatia mea, in campania GOP (Partidul Republican), au fost scoase din contex si dintr-o declaratie mai generala pe care am facut-o in urma cu mai multe luni cu privire la eforturi ale oficililor federali din sanatatea publica", preciza el intr-un comunicat.Un purtator de cuvant al campaniei lui Donald Trump, Tim Murtaugh, a aparat aceasta publicitate declarand ca declaratiile lui fauci sunt "precise" si au fost "pronuntate de gura dr. Fauci".