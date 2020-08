Donald Trump a anuntat ca urmeaza sa gratieze o persoana "foarte, foarte importanta"

Trump le-a spus luni reporterilor in Air Force One: "Maine voi gratia o persoana care este foarte, foarte importanta".El a refuzat sa dea detalii si s-a rezumat la a spune ca nu este vorba despre Flynn sau Smowden, care este acuzat ca a dezvaluit informatii secrete si care se afla in prezent in Rusia Sambata, presedintele Trump a spus ca are in vedere gratierea lui Snowden, care a trimis in 2013 catre organizatii de presa documente clasificate ce dezvaluiau operatiuni vaste de supraveghere nationala si internationala facute de NSA (National Security Agency).Flynn a pledat de doua ori "vinovat" ca a mintit FBI despre convesatiile lui cu ambasadorul rus Sergei Kisliak. Departamentul american de Justitie a cautat sa renunte la cazul impotriva lui Flynn la presiunile lui Trump si ale aliatilor.Luna trecuta, Trump s-a folosit de puterea prezidentiala pentru a modifica sentinta consilierului si prietenului sau Roger Stone, care a fost condamnat pentru sperjur in fata legislatorilor care investigheaza interventia Rusiei in alegerile americane din 2016.