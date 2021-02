Donald Trump a demisionat din Sindicatul Actorilor de Cinema, printr-o scrisoare plina de dispret: "N-ati facut nimic pentru mine!". Breasla votase insa deja sa-l dea afara

Trump era membru de mai multi ani in Screen Actors Guild - American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA), o organizatie de breasla in care sunt inscrisi majoritatea actorilor importanti din Statele Unite.Comitetul director al sindicatului a votat in urma cu cateva zile, cu o majoritate larga, pentru excluderea lui Trump din organizatie , considerand ca fostul presedinte i-a incitat pe oamenii care au luat cu asalt cladirea Capitoliului In scrisoarea adresata presedintelui SAG-AFTRA, Trump si-a inceput discursul prin "Cui ii pasa?", cu referire la decizia de a-l exclude.Apoi fostul presedinte a enumerat lista productiile de cinema sau televiziune in care a aparut, scriind despre titluri precum Home Alone 2, Zoolander, Wall Street: Money Never Sleeps, The Fresh Prince of Bel-Air, Saturday Night Live sau The Apprentice "Organizatia voastra are o activitate jalnica. Ati facut putin pentru membri si nimic pentru mine, in afara de a colecta taxa si de a promova idei periculoase anti-americane", a scris, printre altele Trump in scrisoare de demisie.