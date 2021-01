Donald Trump a deschis in Florida un birou care se va ocupa de indatoririle sale ca fost presedinte american

Urmeaza procesul

"Biroul va fi responsabil cu gestionarea corespondentei, declaratiilor publice, aparitiilor si activitatilor oficiale ale presedintelui Trump pentru a promova interesele Statelor Unite si a duce mai departe agenda administratiei Trump prin advocacy, organizare si activism public", mentioneaza un comunicat.Anuntul survine in aceeasi zi in care Camera Reprezentantilor a trimis catre Senat actul prin care il acuza de incitare la insurectie in discursul catre sustinatorii sai , inaintea asaltului asupra Capitoliului la 6 ianuarie.Procesul din Senat este asteptat sa inceapa la 9 februarie.In declaratia de ramas-bun din ultima sa zi ca presedinte, Trump le-a spus sustinatorilor sai: "Ne vom intoarce intr-un fel sau altul". El nu a mai avut aparitii publice de cand a zburat in aceeasi zi spre resedinta sa de la Mar-a-Lago din Palm Beach, Florida.Inainte de a-si incheia mandatul, Donald Trump a discutat cu colaboratori despre crearea unei formatiuni politice ce s-ar intitula "Patriot Party", potrivit unor surse citate de Wall Street Journal.