VIDEO Donald Trump, achitat si dupa cel de-al doilea proces al sau in Senat. Reactia fostului presedinte al SUA

Procesul din 2019

Procesul a durat numai cinci zile, fiind cel mai scurt proces de impeachment din istoria Statelor Unite ale Americii.Doar sapte senatori republicani - Sasse, Romney, Burr, Collins, Murkowski, Toomey si Cassidy -s-au alaturat democratilor, votand in favoarea condamnarii fostului presedinte american.Senatul a votat, sambata, cu 57 de voturi pentru condamnarea lui Donald Trump, fata de 43 de voturi care au fost impotriva acestei masuri, insa pentru un verdict care ar fi stabilit vinovatia fostului presedinte era nevoie de cel putin 67 de voturi.Pentru democrati, miza condamnarii lui Trump era ca acestuia sa i se interzica sa mai detina vreodata o functie publica.Fostul presedinte a reactionat imediat, dupa vot, atacand Partidul Democrat:"Este trist ca un partid politic din America primeste libertatea de a denigra statul de drept, de a defaima politistii, de a incuraja multimile, de a scuza huliganii si de a transforma justitia intr-o unealta de razbunare politica, de a persecuta, de a trece pe lista neagra, de a anula si de a suprima toti oamenii si punctele de vedere cu care ei nu sunt de acord.Intotdeauna am fost si voi fi un campion an statului de drept, al eroilor politisti si al dreptului americanilor de a dezbate pasnic si onorabil chestiunile zilei, fara rautate si fara ura".Trump a fost acuzat ca ar fi incurajat asaltul asupra Capitoliului din data de 6 ianuarie . Cinci persoane au murit in timpul acelor evenimente violente, printre care si un ofiter de politie.Este pentru a doua oara cand politicianul republican trece printr-o procedura de impeachment, o premiera in istoria Statelor Unite ale Americii. Si in cazul primului sau proces, din 2019, Donald Trump a fost achitat prin votul senatorilor.Apararea lui Trump in timpul acestui ultim proces a fost realtiv sumara, avand o prezentare de doar trei ore, dupa trei zile in care acuzarea si-a sustinut argumentele Democratii si apararea fostului presedinte american Donald Trump au ajuns, sambata, la un acord care a permis evitarea convocarii martorilor si avansarea procesului de impeachment deschis in Senatul american impotriva fostului lider de la Casa Alba , informeaza AFP, citat de Agerpres Acordul a fost anuntat de cele doua partide in sedinta publica a Senatului, in a cincea zi a procesului de impeachment lansat contra lui Trump.Procurorii democrati anuntasera anterior ca vor sa o audieze pe o aleasa republicana, Jaime Herrera Beutler, ceea ce ar fi intarziat procedura. In cele din urma, depozitia acesteia a fost citita in sedinta publica si inclusa in dosar.Donald Trump este singurul presedinte al Statelor Unite ale Americii care a fost pus sub acuzare in doua randuri pentru actiunile sale in calitate de sef al Casei Albe.Trump si-a incheiat mandatul de presedinte in data 20 ianuarie 2021, dupa ce a pierdut alegerile din 3 noiembrie 2020, in fata lui Joe Biden . Cu o saptamana inainte, in data de 13 ianuarie, Trump a fost pus sub acuzare, in urma votului Camerei Reprezentantilor.