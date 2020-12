La final de mandat, Donald Trump a promulgat o lege cotroversata legata de dopaj

Aceasta lege permite urmarirea penala si impunerea unor pedepse cu inchisoarea de pana la zece ani si amenzi de pana la un milion de dolari pentru toate persoanele, indiferent de nationalitatea lor, implicate intr-un sistem international de dopaj.Textul a fost intampinat cu scepticism de multi actori internationali, inclusiv de Agentia Mondiala Antidoping (WADA), care a incercat sa se opuna sustinand ca ii va submina capacitatea de a-si indeplini misiunea de reglementare globala antidoping.WADA a fost deosebit de ingrijorata de faptul ca legea ar incuraja alte tari sa isi creeze propria jurisdictie extrateritoriala din motive politice.Legea Rodcenkov este numita dupa fostul director al laboratorului antidoping din Moscova, cel care a dezvaluit dopajul organizat din Rusia si care a fugit in Statele Unite. Textul a fost adoptat in octombrie 2019 in Camera Reprezentantilor, apoi de Senat luna trecuta.Exilat acum in Statele Unite, unde are statutul de martor protejat, Rodcenkov a devenit cunoscut de marele public in 2016, cand a dezvaluit ca Jocurile Olimpice de iarna din 2014 de la Soci au fost scena unor inselaciuni sistematice in favoarea rusilor, care au incheiat pe primul loc in clasamentul pe medalii.Cu sprijinul republicanilor si democratilor, legea vine ca un raspuns la reactiile considerate insuficiente ale WADA si Comitetului Olimpic International (COI) pentru a sanctiona Rusia pentru politica sa frauduloasa in materie de dopaj intre 2011 si 2015.La sfarsitul lunii noiembrie, Moscova si-a exprimat "ingrijorarea" fata de adoptarea acestei legi in Congresul american. Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat ca este "extrem de critic fata de orice incercare a Statelor Unite de a-si extinde jurisdictia in alte tari".In decembrie 2019, Agentia Mondiala Antidoping (AMA/WADA) a suspendat Agentia Rusa Antidoping (RUSADA) pentru patru ani, deoarece laboratorul antidoping de la Moscova a manipulat unele fisiere inainte de predarea lor catre investigatori. Rusia a facut apel la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) impotriva acestei decizii.