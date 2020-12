Donald Trump a promulgat o lege controversata de lupta impotriva dopajului

Legea permite urmarirea in justitie si acordarea de pedepse constand in pana la zece ani de inchisoare sau amenzi de pana la un milion de dolari oricarei persoane, indiferent de nationalitate, implicata intr-un sistem international de dopaj.Textul legii este privit cu scepticism de foruri internationale, intre care si Agentia Mondiala Antidoping, care a incercat se opuna. WADA se teme in special de faptul ca legea poate incuraja alte tari sa isi creeze propria justitie extrateritoriala in scop politic.Rodckenkov Act poarta numele lui Grigori Rodcenkov, fost director al laboratorului antidoping de la Moscova aflat la originea dezvaluirilor cu privire la dopajul organizat in Rusia Textul legii a fost adoptat in octombrie 2019 de Camera Reprezentantilor si luna trecuta si de Senat. Beneficiind de sustinerea republicanilor si democratilor, textul a fostt prezentat ca un raspuns la reactiile considerate insuficiente ale WADA si Comitetului International Olimpic in privinta sanctionarii Rusiei pentru dopajul institutionalizat din perioada 2011-2015.CITESTE SI: CEO-ul Pfizer nu este sigur ca vaccinul sau va preveni transmiterea COVID-19 catre alte persoane