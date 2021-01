Donald Trump a ''provocat'' asaltul asupra Capitoliului, considera McConnell

"Multimea a fost alimentata cu minciuni. Ei au fost provocati de presedinte si de alte personaje influente", a declarat McConnell intr-un discurs in fata Camerei superioare a Congresului.Camera Reprezentantilor a deschis miercurea trecuta calea unui nou proces de destituire a lui Donald Trump pentru incitare la insurectie in cursul tulburarilor din 6 ianuarie la sediul Congresului. Revine Senatului sa-l judece pe presedinte si sa-i stabileasca culpabilitatea sau inocenta. Pentru moment nu a fost stabilita o data pentru procesul de "impeachment".Saptamana trecuta, Mitch McConnell declarase ca doreste sa asculte mai intai argumentele prezentate in cursul procesului inainte de a decide sa voteze sau nu in favoarea destituirii lui Donald Trump.Seful minoritatii democrate in Senat, Chuck Schumer, care va deveni seful majoritatii in zilele urmatoare, l-a acuzat pe Donald Trump ca reprezinta o "amenintare pentru ordinea constitutionala, indiferent daca este sau nu in functie".Mandatul lui Donald Trump se va incheia miercuri, la amiaza, cu depunerea juramantului de catre succesorul sau Joe Biden Daca Trump este declarat vinovat, Senatul va vota de asemenea pentru a stabili daca acesta poate sau nu sa candideze din nou la presedintie, a precizat Chuck Schumer.Sustinatorii lui Donald Trump au atacat Capitoliul in 6 ianuarie intr-o incercare de a impiedica validarea de catre Congres a victoriei lui Joe Biden la alegerile din 3 noiembrie. Asaltul a costat viata a cinci persoane, intre care un politist care asigura securitatea Capitoliului.CITESTE SI: Mike Pompeo: China comite ''genocid'' impotriva musulmanilor uiguri