Donald Trump a respins proiectul de lege privind bugetul apararii

Bugetul apararii, aprobat de ambele camere ale Congresului in urma cu doua saptamani, include o crestere cu 3% a salariului personalului din domeniul apararii.Donald Trump amenintase ca il va respinge deoarece textul nu include abolirea unei legi cunoscuta sub numele de "articolul 230", care protejeaza statutul juridic al retelelor sociale, pe care presedintele le acuza ca sunt partinitoare in privinta sa. De asemenea, Trump nu este de acord cu intentia ca prin aceasta lege de finantare a Pentagonului sa se redenumeasca bazele militare care ii onoreaza pe generalii fortelor confederate, care sustineau sclavia."Din pacate, acest text de lege nu include masuri cruciale pentru securitatea nationala", "contravine eforturilor guvernului meu de a pune America pe primul loc in ceea ce priveste securitatea nationala si politica externa" si "include prevederi care nu ii respecta pe veteranii nostri si istoria noastra militara", afirma presedintele Trump in mesajul sau oficial catre Congres, in care mentioneaza ca lege este un un "cadou pentru China si Rusia ".Proiectul de lege este asadar trimis inapoi celor doua camere ale Congresului, care au posibilitatea de a anula veto-ul prezidential prin revocarea acestuia cu majoritate calificata. Daca alesii care l-au adoptat isi confirma votul initial, proiectul va deveni lege in pofida opozitiei lui Donald Trump, o premiera in mandatul sau de patru ani la Casa Alba Acest proiect de lege este separat de textul bugetar care include planul de sustinere a economiei americane.