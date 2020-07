Donald Trump, atac dur la adresa democratilor: Vor sa distruga valorile si modul de viata american

"Ei vor sa dezradacineze si sa demoleze fiecare valoare americana", a afirmat Trump in Texas in cadrul a ceea ce era destinat sa fie o vizita prezidentiala la o instalatie energetica in acest stat producator de petrol si gaze, dar care s-a transformat intr-un discurs de campanie, cu doar trei luni inainte la alegeri.Trump a pretins ca democratii si candidatul lor Joe Biden ar interzice cresterea bovinelor ca parte a unui program privind protectia mediului inconjurator. El a sustinut ca Biden se va realatura Acordului de la Paris asupra climei, pe care Trump l-a abandonat la inceputul presedintiei sale."Nu vor mai fi mai multe vaci si nici mai multe vite", a spus presedintele american, desi nimic din toate acestea nu a fost evocat de Biden. Texas are o indelungata traditie a fermelor de crestere a vitelor.Atat in sondajele nationale, cat si in cele din state-cheie, care decid in mod traditional soarta alegerilor in SUA, Trump ramane cu mult in urma lui Biden, desi analistii avertizeaza ca cursa ar putea fi inca stransa.Donald Trump a mai avertizat ca democratii vor eroda legea si ordinea si vor orienta tara spre socialism, evocand ca exemplu Venezuela , unde o criza politica si economica profunda a condus la lipsa de alimente, medicamente si combustibil."Vor sa stearga orice urma de religie din viata nationala, vor sa ne indoctrineze copiii, sa destructureze politia, sa distruga suburbiile, sa incite la revolte si sa lase fiecare oras la bunul plac al stangii radicale", a spus Donald Trump, citat de dpa.