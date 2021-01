Donald Trump este blocat de YouTube pentru inca cel putin o saptamana

YouTube i-a interzis lui Donald Trump sa posteze inregistrari video in urma cu o saptamana pentru incalcarea politicilor sale de continut, precizand ca aceasta nerespectare a politicii sale va fi sanctionata cu o suspendare de sapte zile.Presedintele ales Joe Biden se va instala miercuri la Casa Alba dupa ceremonia de investire, la doua saptamani dupa ce sustinatorii presedintelui in exercitiu Donald Trump au luat cu asalt Capitoliul in timp ce Congresul incepea procedura de certificare a rezultatelor Colegiului Electoral, conform carora democratul Joe Biden a castigat alegerile prezidentiale din noiembrie."Avand in vedere ingrijorarile cu privire la potentialul de violenta existent, canalul Donald J. Trump va fi impiedicat sa incarce noi videoclipuri sau fluxuri live pentru un minim suplimentar de sapte zile. Dupa cum am comunicat anterior, comentariile la videoclipurile canalului vor continua sa fie dezactivate pe termen nelimitat".