Donald Trump, blocat pe termen nelimitat pe Facebook si pe Instagram. Anuntul lui Mark Zuckerberg dupa "evenimentele socante din ultimele 24 de ore"

Intr-un comunicat transmis joi, 7 ianuarie, Zuckerberg a spus: "Evenimentele socante din ultimele 24 de ore demonstreaza clar ca presedintele Donald Trump intentioneaza sa isi foloseasca timpul ramas in functie pentru a submina tranzitia pasnica si legitima a succesorului sau ales, Joe Biden "."Decizia lui de a-si folosi platforma pentru a incuraja si nu a condamna actiunile sustinatorilor lui de la cladirea Capitoliului a tulburat, pe buna dreptate, oamenii din SUA si din lume. Credem ca riscurile de a-i permite presedintelui sa continue sa foloseasca serviciul nostru in aceasta perioada sunt prea mari".Zuckerberg a completat: "Astfel, extindem blocarea impusa conturilor lui de Facebook si Instagram pe termen nedeterminat si pentru cel putin urmatoarele doua saptamani, pana ce transferul de putere este finalizat". Twitter , Facebook si YouTube au luat atitudine, miercuri seara, fata de actiunile si continutul publicat de Donald Trump, care a refuzat sa recunoasca rezultatul alegerilor din 3 noiembrie.Intr-o inregistrare video, el le-a transmis sustinatorilor pe care i-a convocat miercuri la Capitoliu "Va iubim", dupa ce acestia au intrat in cladirile complexului si le-au vandalizat.Protestele convocate de presedintele in exercitiu Donald Trump miercuri, in fata Capitoliului, unde Congresul urma sa certifice voturile electorilor in alegerile prezidentiale si, cu acestea, victoria democratului Joe Biden in alegerile prezidentiale, au devenit violente la scurt timp.Sute de manifestanti, sustinatori ai lui Trump, au patruns in Capitoliu si mai multe cladiri din complex au fost evacuate. In confruntarile cu politia au rezultat mai multi raniti, intre care 14 politisti, si cateva zeci de persoane au fost retinute. Patru persoane au murit.