Donald Trump, despre un grup de manifestanti: "Bagati aceste animale in inchisoare, acum"

"Bagati aceste animale in inchisoare, acum", scrie Trump intr-o postare pe Tweet, una dintre numeroasele postari ale sale din cursul diminetii.Presedintele american incearca sa se prezinte ca un sustinator al legii si ordinii, dupa o vara cu manifestatii ample impotriva brutalitatii politienesti si a rasismului, care uneori au degenerat in violente.Trump incepe luni, 12 octombrie, un maraton de intalniri electorale in trei state-cheie Florida, Pennsylvania si Iowa, primele de cand a contractat SARC-CoV-2, intr-o tentativa de a-si relansa campania, in speranta ca il va ajunge din urma pe Joe Biden pana la alegerile din 3 noiembrie.Chiar daca a primit permisiunea de la medicul sau de a se prezenta in public, recomandarile din domeniul sanatatii arata ca el ar trebui sa mai ramana in izolare pana va deveni cert ca nu raspandeste coronavirusul.Presedintele republican, care candideaza pentru un al doilea mandat, ramane in urma contracandidatului sau democrat Joe Biden in sondaje, iar decalajul dintre ei se mareste.Fostul vicepresedinte democrat se afla si el in campanie, intentionand sa atraga de partea sa statele unde Trump a castigat lejer in 2016, inclusiv in Ohio.Biden il surclaseaza pe Trump nu doar in sondaje, ci si la volumul de cheltuieli pentru publicitate electorala, in timp ce presedintele pare sa depinda in mare parte de averea sa la mitingurile pe care le organizeaza, ca o modalitate de a stimula entuziasmul bazei sale si de a-l determina sa voteze pentru el.Conform observatorilor, Donald Trump va cauta probabil sa valorifice audierile judecatoarei Amy Coney Barrett nominalizata pentru Curtea Suprema, apeland la conservatori, noteaza DPA.