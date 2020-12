Donald Trump, dezlantuit pe Facebook dupa ce a pierdut orice sansa la un nou mandat: "Alegeri falsificate, circulati in continuare!"

Trump vizeaza o decizie a Curtii Supreme luate vineri, 11 decembrie, prin care instanta cea mai inalta de judecata din SUA a refuzat sa se sesizeze in legatura cu un recurs formulat de autoritatile din Texas care viza anularea infrangerii presedintelui Donald in alegerile prezidentiale Trump a scris intr-o postare Facebook si Twitter : "Asadar, esti presedintele Statelor Unite, si tocmai ai trecut printr-o runda de alegeri in care ai primit mai multe voturi decat orice presedinte in functie din istorie, de departe - si se presupune ca totusi ai pierdut. Nu ti se ofera sansa sa-ti pledezi cazul in fata Curtii Supreme, asa ca "intervii" prin intermediul unor state minunate care, dupa analiza atenta, gasesc ca ai fost "tepuit", fapt care le-ar putea dauna si lor. Multi altii asemenea se alatura procesului dar, intr-o clipire, demersul este azvarlit afara si dispare, fara ca cineva sa studieze macar multiplele cauze care au determinat demersul. Alegeri falsificate, circulati in continuare!", a scris Donald Trump , in mesajul postat sambata, 12 decembrie.Oficialii Facebook au intervenit din nou cu o nota, in josul mesajului: "Oficialii care se ocupa de administrarea procesului electoral sunt ghidati de reguli stricte si nu au gasit probe privind fraude in masa".