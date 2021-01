Donald Trump vrea sa plece de la Washington in dimineata zilei in care va avea loc investirea presedintelui ales Joe Biden

Trump, care a spus deja ca nu va participa la investirea presedintelui ales Joe Biden, planifica o ceremonie de ramas bun la Joint Base Andrews, baza din afara Washingtonului care este sediul Air Force One, au spus sursele, conform Reuters.Persoanele au subliniat ca planul s-ar putea schimba. Nu era clar daca Trump va vorbi miercuri. Trump va zbura apoi spre Palm Beach, Florida, pentru a-si incepe post-presedintia la clubul sau Mar-a-Lago, au declarat surse pentru Reuters.Este probabil ca Trump sa se afle in Florida atunci cand Biden va fi investit, miercuri la pranz.Cativa consilieri ai Casei Albe intentioneaza sa lucreze pentru Trump in Palm Beach, in timp ce fostul magnat imobiliar va incerca sa isi pastreze influenta in Partidul Republican.Unii consilieri l-au indemnat pe presedinte sa-l primeasca pe Biden la Casa Alba , inainte de Ziua Investirii, dar nu a existat niciun semn ca Trump ar fi dispus sa faca acest lucru, a spus un oficial al administratiei.Trump, singurul presedinte din istoria SUA care a fost pus sub acuzare de doua ori de catre Congres, intentioneaza sa emita mai multe gratieri inainte de a pleca, potrivit unor surse care au adaugat ca a avut in vedere optiunea fara precedent de a se gratia pe el insusi.Un sondaj efectuat de Centrul de Cercetare Pew arata ca Trump paraseste Casa Alba cu cea mai mica rata de aprobare a presedintiei sale (29%) si cu ratinguri din ce in ce mai negative pentru comportamentul sau post-electoral.Citeste si: