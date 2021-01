Donald Trump, intr-un comunicat de presa: Fac apel la toti americanii sa ajute la diminuarea tensiunilor si la calmarea spiritelor

Fara sa poata publica mesaje pe Twitter sau alte platforme de socializare, Trump a transmis: "In lumina informatiilor referitoare la mai multe demonstratii, solicit ca nu trebuie sa existe violenta, incalcare a legii si vandalism de vreun fel. Nu asta reprezint si nu este ceea ce reprezinta America . Fac apel la toti americanii sa ajute la diminuarea tensiunilor si la calmarea spiritelor. Multumesc".Miercuri, la Washington au fost mobilizate numeroase trupe care asigura securitatea in oras si la Capitoliu, unde Camera Reprezentantilor dezbate si va vota punerea sub acuzare a lui Trump.Camera Reprezentantilor urmeaza sa voteze punerea sub acuzare ("impeachment") a presedintelui Donald Trump pentru incitarea sustinatorilor lui de a intra in Capitoliu, pe 6 ianuarie. Mandatul lui se incheie pe 20 ianuarie. Este asteptat ca votul sa treaca de forul condus de democrati, ceea ce va face ca Trump sa devina primul presedinte de doua ori pus sub acuzare.Tot mai multi republicani si-au exprimat sprijinul pentru punerea sub acuzare, inclusiv liderul Liz Cheney. Totusi, Tom Cole i-a indemnat pe altii sa voteze impotriva pentru ca "este un proces viciat" care va alimenta diviziunile.Presedintele Trump si-a aparat discursul de dinaintea revoltei de miercurea trecuta, in care si-a incurajat sustinatorii sa se adune la Capitoliu, spunand ca "a fost complet adecvat".Daca Trump va fi pus sub acuzare de Camera Reprezentantilor, Senatul va sustine apoi un proces. O majoritate de doua treimi este necesara pentru condamnarea lui, ceea ce inseamna ca 17 republicani trebuie sa se alature democratilor.Un purtator de cuvant al lui Mitch McConnell, presedintele Senatului american, a confirmat o informatie relatata de un jurnalist Washington Post potrivit careia senatorul a spus ca nu va fi de acord ca forul sa se reuneasca pentru procesul de punere sub acuzare a lui Donald Trump inainte de inaugurarea noului mandat prezidential.