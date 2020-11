Donald Trump isi indeamna sustinatorii sa "inverseze" rezultatul alegerilor prezidentiale

Intr-o situatie usor bizara, miliardarul republican s-a adresat printr-un telefon mobil pus pe difuzor si tinut in dreptul microfonului de avocatul sau Rudy Giuliani senatorilor republicani din Adunarea locala din statul Pennsylvania."Trebuie sa inversam aceste alegeri", a spus el. Democratii "au trisat. A fost un scrutin fraudulos".Interventia sa telefonica de miercuri a avut loc intr-o sala de conferinte a unui hotel din Gettysburg. Miercuri dimineata era planificat ca Donald Trump sa participe personal, dar deplasarea sa a fost anulata in ultimul moment."Sunt alegeri pe care le-am castigat cu usurinta. Am castigat pe scara larga", a afirmat presedintele in exercitiu."Aceste alegeri au fost trucate"."Este un moment foarte important in istoria tarii noastre. Si faceti un serviciu foarte important tarii noastre" s-a adresat Trump adunarii prin telefon."Trump, Trump, Trump", a scandat publicul dupa ce acesta a inchis telefonul.Rezultatele scrutinului in acest stat-cheie au fost certificate oficial marti in favoarea lui Joe Biden. Nu exista nicio indoiala ca acesta va deveni cel de-al 46-lea presedinte al SUA pe 20 ianuarie. Nu a fost demonstrata nicio frauda masiva in timpul alegerilor prezidentiale din 3 noiembrie. Candidatul democrat a castigat peste 80 de milioane de voturi, fata de Donald Trump, care a obtinut aproape 74 de milioane.Victoria lui Biden a fost anuntata pe 7 noiembrie. Donald Trump si-a inmultit de atunci actiunile in justitie , fara succes insa. Cu toate acestea, el a dat unda verde luni seara inceperii procesului de tranzitie la o presedintie Biden. Desi continua sa sustina ca scrutinul nu a fost corect, vocea sa devine din ce in ce mai solitara in tabara republicana.CITESTE SI: Sharon Stone, inclusa in echipa de tranzitie a lui Joe Biden