Donald Trump, mesaj nervos pe Facebook: "Avansul meu a inceput sa dispara in mod magic"

Pe masura ce voturile se numara in ultimele sapte state unde rezultatul este incert, diferenta de voturi dintre Donald Trump si Joe Biden se dimuneaza drastic. Biden conduce acum in Wisconsin si Michigan, state traditional republicane, dupa numararea a peste 95% din voturi."Aseara am condus, adesea solid, in multe state cheie, in aproape toate cazurile in care conducerea si controlul era a democratilor. Apoi, unul cate unul, au inceput sa dispara in mod magic pe masura ce s-au numarat voturi surpriza. FOARTE STRANIU, iar "sondatorii" au gresit complet si istoric!", a scris Donald Trump pe Facebook.Joe Biden a trecut in frunte in statul cheie Michigan. Avansul acestuia este mai mic de 2.000 de voturi, in conditiile in care au fost numarate 89% din voturile exprimate. Acesta se afla in frunte si in celelalte state cheie, Arizona, Nevada si Wisconsin. Daca va castiga cele patru state acesta va atinge numarul de 270 de electori, suficient pentru a deveni viitorul presedinte al SUA.