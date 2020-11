UPDATE Donald Trump, noi postari pe Twitter despre presupuse fraude la vot: "Credem ca acesti oameni sunt hoti. Acestea au fost alegeri furate"

"We believe these people are thieves. The big city machines are corrupt. This was a stolen election. Best pollster in Britain wrote this morning that this clearly was a stolen election, that it's impossible to imagine that Biden outran Obama in some of these states. - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 8, 2020

"We should look at the votes. We're just beginning the tabulation stage. We should look at these allegations. We're seeing a number of affidavits that there has been voter fraud. We have a history in this country of election problems. In Pennsylvania you had an order by a... - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 8, 2020

....how these ballots were authenticated, because if there's a problem in the system about authentication, that would seriously affect the ENTIRE ELECTION - And what concerns me is that we had over a hundred million mail-in ballot in cites like Philladelphia... - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 8, 2020

...and Detroit with a long series of election problems (to put it mildly)." @JonathanTurley - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 8, 2020

Presedintele american Donald Trump , care, conform proiectiilor realizate de presa, a pierdut alegerile pentru un nou mandat in fata democratului Joe Biden, a postat noi mesaje pe Twitter prin care sustine ca alegerile au fost "furate"."Credem ca acesti oameni sunt hoti . Masinile marilor orase sunt corupte. Aceastea au fost alegeri furate. Cel mai bun realizator de sondaje din Marea Britanie a scris in aceasta dimineata ca acestea au fost clar alegeri furate, ca este imposibil de imaginat ca Biden l-a depasit pe Obama in unele dintre statele acestea", a scris Trump. "Acolo unde a contat, au furat ce le trebuia sa fure", a adaugat el, citat de News.ro. "Ar trebui sa ne uitam la voturi. Abia incepem etapa de tabelare. Ar trebui sa ne uitam la aceste acuzatii. Vedem o serie de declaratii pe propria raspundere conform carora au existat fraude electorale. Avem o istorie in aceasta tara a problemelor electorale", a scris Trump pe Twitter "In Pennsylvania, a existat un ordin judecatoresc de la Curtea Suprema pentru a-i obliga sa separe buletinele de vot primite dupa data alegerilor. A fost nevoie de interventia judecatorului Alito. Acesta este un grup mare de buletine de vot. Cand vorbim despre probleme sistemice, este vorba despre cum au fost autentificate aceste buletine de vot, deoarece daca exista o problema in sistem cu privire la autentificare, aceasta ar afecta serios intregul scrutin", a continuat el."Si ceea ce ma ingrijoreaza este ca am avut peste o suta de milioane de voturi prin posta in state precum Philadelphia si Detroit, cu o lunga serie de probleme electorale (ca sa folosesc un eufemism)," a mai scris Trump.Ellen Weintraub, un membru din cadrul Comisiei Electorale Federale din Statele Unite, a declarat, sambata, ca nu exista dovezi privind posibile fraude in scrutinul prezidential si legislativ de anul acesta.