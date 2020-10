Donald Trump, o noua declaratie socanta: Medicii umfla bilantul COVID ca sa ia bani

"Doctorii nostri iau mai multi bani daca o persoana moare de COVID. Stiti asta, nu? Adica, doctorii nostri sunt oameni foarte destepti. Ceea ce fac ei e sa spuna: Ne pare rau, dar toata lumea moare de COVID. Dar in Germania si alte locuri, daca faci infarct sau daca ai cancer, daca ai o boala terminala si iei COVID, ei spun ca ai murit de cancer sau ai murit din cauza infarctului. La noi, atunci cand exista dubii, (n.r - doctorii) aleg COVID", a declarat Donald Trump la un miting electoral in Michigan, unul dintre statele cu mare miza in alegerile prezidentiale care au loc peste cateva zile, la 3 noiembrie.Statele Unite au intregistrat un nou bilant zilnic record si au trecut de 9 milioane de cazuri depistate in total. Peste 101 mii de noi imbolnaviri in 24 de ore au fost raportate vineri, iar bilantul deceselor a trecut de 235.000.