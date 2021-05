Prima reactie a lui Donald Trump dupa ce i-a fost interzis definitiv accesul pe Facebook si Twitter: "O rusine absoluta"

"Ceea ce au facut Facebook Twitter si Google reprezinta o rusine absoluta. I s-a retras libertatea de exprimare presedintelui Statelor Unite pentru ca nebunii stangii radicale se tem de adevar, dar adevarul va iesi oricum la suprafata, mai puternic si mai mare decat oricand", a subliniat Trump intr-un comunicat. Consiliul de supraveghere al Facebook a decis miercuri sa mentina decizia de a-i interzice fostului presedinte american Donald Trump sa posteze mesaje pe pagina sa de pe aceasta retea sociala si pe contul sau de Instagram.Fostul lider de la Casa Alba "a creat un mediu in care un risc serios de violente era posibil" in urma comentariilor sale din 6 ianuarie, cand simpatizanti ai sai au luat cu asalt Capitoliul, motiveaza intr-un comunicat acelasi consiliu, care considera totusi ca nu este adecvata o sanctiune de acest fel pe durata nedeterminata si solicita "reexaminarea deciziei arbitrare impuse pe 7 ianuarie" in urmatoarele sase luni.Consiliul de supraveghere al Facebook a formulat si recomandari politice care sa fie aplicate de reteaua de socializare "pentru elaborarea de politici clare, necesare si proportionate care sa favorizeze securitatea publica si care respecta libertatea de exprimare".