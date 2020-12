Donald Trump revine joi la Washington mai devreme cu o zi decat era stabilit, a anuntat Casa Alba, fara a da nicio alta informatie

Trump trebuia sa participe la petrecerea de Anul Nou din statiunea Mar-a-Lago din Florida si urma sa plece apoi spre Washington. Tensiunile dintre republicani au crescut pe tema stimulului financiar si in legatura cu eforturile Congresului de a anula dreptul de veto al lui Trump asupra unei legi pe politica de aparare.Pe de alta parte, seful diplomatiei iraniene, Mohammad Zarif, l-a acuzat joi pe presedintele american in exercitiu, Donald Trump , ca incearca sa fabrice un "pretext" pentru a lansa un " razboi ", intr-un moment in care tensiunile dintre cei doi inamici sunt din nou in crestere, relateaza AFP si Reuters."In loc sa combata noul coronavirus in SUA, Donald Trump si complicii sai risipesc miliarde ca sa mobilizeze (bombardiere) B-52 si sa-si trimita armada in regiunea NOASTRA", a transmis Zarif pe Twitter , referindu-se la faptul ca, la 10 decembrie, doua bombardiere B-52 americane au survolat regiunea Golfului, intr-o demonstratie de forta indreptata spre adversarii SUA si in special Iran , intr-un moment in care armata americana isi reduce prezenta militara in regiune."Serviciile de informatii irakiene au semnalat existenta unui complot pentru FABRICAREA unui pretext cu scopul de a lansa un razboi", a adaugat seful diplomatiei iraniene.Mesajul sau vine cu cateva zile inainte de implinirea unui an de la moartea influentului general iranian Qassem Soleimani, artizanul strategiei regionale a Teheranului, ucis la 3 ianuarie 2020 intr-un raid american la Bagdad, ordonat de Trump. Cei doi inamici nu au fost departe, atunci, de o confruntare directa, mentioneaza AFP."Iranul nu vrea razboi, dar va raspunde DESCHIS si DIRECT pentru a-si apara poporul, securitatea si interesele vitale", a subliniat Zarif joi.Saptamana trecuta, Donald Trump a lansat un avertisment catre Iran dupa mai multe atacuri cu rachete asupra ambasadei americane la Bagdad, in Irak , declarand ca va trage la raspundere Teheranul daca se va inregistra vreun deces in randul personalului de acolo.Grupari siite sustinute de Iran in Irak sunt acuzate ca s-au aflat in spatele acestor atacuri, insa Teheranul a respins aceste acuzatii.