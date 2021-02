Donald Trump se va proclama drept viitorul republicanilor si isi va relua atacurile asupra lui Joe Biden

"Ma aflu astazi in fata voastra pentru a declara ca drumul incredibil pe care am pornit impreuna in urma cu patru ani este departe de a se fi incheiat", va spuneTrump Conferintei de Actiune Politica Conservatoare (CPAC) din Orlando, Folorida, potrivit unor fragmente din discursul acestuia, publicate de echipa sa."Ne-am reunit in aceasta dupa-amiaza pentru a discuta despre viitor - viitorul miscarii noastre, viitorul partidului nostru si viitorul iubitei noastre tari", va adauga acesta.In tumultoasele ultime saptamani ale mandatului sau, suporterii lui Trump au lansat pe 6 ianuarie un atac impotriva Capitoliului din Washington , in incercarea de a nu permite Congresului sa certifice victoria lui Biden in alegeri, despre care Trump a afirmat in mod fals ca au fost fraudate pe scara larga.In interiorul Partidului Republican a izbucnit un razboi , lideri marcanti, precum liderul minoritatii din Senat, Mitch McConnell, dorind ca Trump sa fie lasat in spate, in timp ce altii, precum aliatul fostului presedinte Lindsey Graham, considerand ca viitorul partidului depinde de energia bazei conservatoare pro-Trump."Partidul Republican este unit. Singura diviziune este intre cativa lideri politici de la Washington DC si restul lumii din tara", va spune Trump.Fervoarea din jurul lui Trump la evenimentul de patru zile a fost atat de mare incat fiul fostului presedinte, Donald Trump Jr., a declarat ca reuniunea este T-PAC, iar participantii au adus o statuie aurie care il infatiseaza pe Donald Trump.Trump a discutat in privat despre o noua candidatura a sa la presedintie in 2024, potrivit consilierilor, dar fragmentele din discurs nu ofera niciun indiciu despre ce ar putea face acesta."Va fi o decizie pe care o va lua pe parcurs", a declarat Ronna McDaniel, presedinta Comitetului National Republican, la emisiunea "Face the Nation" de la CBC.Pe termen scurt, Trump isi propune sa infiinteze o organizatie politica superPAC, pentru a sprijini candidatii care reflecta politicile sale, a spus un consilier. Discursul lui Trump va include atacuri la adresa lui Biden , pentru a incerca sa se pozitioneze drept principalul critic al noului presedinte, inclusiv asupra imigratiei si securitatii de-a lungul frontierei SUA cu Mexicul si redeschiderea lenta a scolilor inchise din cauza pandemiei."Stiam cu totii ca administratia Biden va fi rea - dar niciunul dintre noi nu si-a imaginat cat de rai ar fi si cat de la stanga vor merge", va spune Trump."Joe Biden a avut cea mai dezastruoasa prima luna a oricarui presedinte din istoria moderna", potrivit lui Trump."Nu ne concentram, cu siguranta, pe ceea ce va spune presedintele Trump" la CPAC, a declarat purtatorului de cuvant Casa Alba, Jen Psaki, reporterilor, saptamana trecuta.