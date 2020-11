Donald Trump si-a facut doar o scurta aparitie la summitul G20, dupa esecul la alegerile prezidentiale

Donald Trump, care sustine in continuare ca nu a pierdut alegerile prezidentiale din 3 noiembrie si acuza fraude comise mai ales cu ajutorul votului prin corespondenta, a luat cuvantul la summitul G20 in jurul orei 12:45 GMT, la putin timp dupa discursul de deschidere al Regelui Salman al Arabiei Saudite, care prezideaza aceasta reuniune desfasurata prin teleconferinta din cauza pandemiei COVID-19.Potrivit unui delegat care a avut acces la discutiile inchise pentru presa, "discursul sau a constat in a spune ca a facut o munca absolut incredibila in timpul mandatului sau, pe plan economic si impotriva pandemiei". "Nu a spus niciun cuvant despre chestiunile internationale, afirma aceeasi sursa.Conform unui al doilea participant, Donald Trump ar fi spus in scurta sa interventie: "A fost o onoare sa lucrez cu voi si ma bucur sa lucrez cu voi in viitor si pentru o perioada indelungata".Odata incheiata interventia sa, potrivit celor doua surse Trump a cedat locul la summit secretarului american al trezoreriei, Steven Mnuchin, si a parasit Casa Alba pentru a merge la clubul sau de golf din apropiere de Washington