LIVETEXT: Donald si Melania Trump, confirmati cu COVID-19, intra in carantina. Cu cine s-a intalnit presedintele SUA in aceasta saptamana

Karen and I send our love and prayers to our dear friends President @realDonaldTrump and @FLOTUS Melania Trump. We join millions across America praying for their full and swift recovery. God bless you President Trump & our wonderful First Lady Melania. - Mike Pence (@Mike_Pence) October 2, 2020

As too many Americans have done this year, @potus & I are quarantining at home after testing positive for COVID-19. We are feeling good & I have postponed all upcoming engagements. Please be sure you are staying safe & we will all get through this together. - Melania Trump (@FLOTUS) October 2, 2020

Donald Trump will do everything he can to distract from the fact that because of his failed COVID-19 response:



- Over 200,000 Americans have died

- 26 million are on unemployment

- 1 in 6 small businesses risk permanent closure



We can't let him. - Joe Biden (@JoeBiden) October 2, 2020

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020

Stirea initiala

"Vom incepe imediat procesul de carantina si recuperare. Vom trece prin aceasta IMPREUNA!", a scris Trump pe Twitter Ziare.com prezinta in format livetext ultimele informatii, reactii si analize despre evolutia situatiei la Casa Alba UPDATE 11:45 The New York Times scrie intr-un amplu material despre intalnirile la care a participat presedintele american Donald Trump in aceasta saptamana."Trump a interactionat cu zeci de membri ai personalului, donatori si sustinatori. Chiar si femeia pe care a nominalizat-o la Curtea Suprema, judecatorul Amy Coney Barrett, a fost la Casa Alba saptamana aceasta. Presedintele s-a intalnit cu membri ai personalului in sesiuni de pregatire pentru dezbaterea de marti noapte cu fostul vicepresedinte Joe R. Biden Jr., la care oficialii care sunt testati in mod regulat s-au bazat pe rezultatele negative ca explicatie pentru renuntarea la masca si la respectarea masurilor de siguranta.A participat la o intalnire cu usile inchise in casa privata a unui sustinator bogat din Minneapolis si a aparut in fata a mii de oameni la o intrunire in Duluth, Minneapolis, unde majoritatea multimii nu a purtat masca. Totodata, el s-a aflat pe aceeasi scena cu Biden.Marti, Trump a fost insotit de toti copii sai, de inalti membri ai Casei Albe si de personalul de campanie in cursa Air Force One catre Cleveland pentru prima dezbatere prezidentiala. Niciunul dintre ei nu a purtat masca in momentele in care au fost surprinsi imbarcandu-se si coborand din avion."Totodata, Trump a facut glume pe seama lui Biden in timpul dezbaterii prezidentiale din Cleveland pentru obiceiul sau de a purta masca in public, subliniaza jurnalistii NYT.Publicatia TIME constata esecul responsabililor americani de a-si proteja presedintele de contractarea virusului."Fara indoiala ca noutatile urmau sa agite o natiune deja zguduita, incercand inca sa isi dea seama cum sa se redeschida in siguranta fara sa declanseze o crestere a cazurilor. Casa Alba are acces la resurse aproape nelimitate, inclusiv o rezerva continua de teste cu rezultat rapid, si cu toate acestea a esuat in a-l mentine in siguranta pe presedintele sau, generand intrebari despre cum va reusi restul tarii sa isi protejeze forta de munca, studentii si publicul pe masura ce afacerile si scolile se redeschid."Informatiile despre starea de sanatate a cuplului prezidential american au facut repede inconjurul lumii. Reactiile nu au intarziat sa apara."Cand presedintele Statelor Unite, cea mai influenta persoana din lume, se poate infecta, virusul nu are bariere", spune Wang Huiyao, fondatorul si presedintele Centrului pentru China si Globalizare, un grup de cercetare influent din Beijing, potrivit The New York Times "Probabil ca este un bun memento pentru intreaga lume ca, asa cum au transmis expertii americani, este important sa purtam masca", a mai spus Wang dupa ce a subliniat faptul ca Trump a avut intalniri de amploare cu sustinatorii sai in timpul carora a interactionat cu publicul prin strangeri de mana si a fost vazut rar purtand masca de protectie.Vestea infectarii lui Donald Trump cu COVID-19 are efecte globale rapide.Pietele financiare din Asia au scazut si este de asteptat ca si cele din Europa si Statele Unite sa inregistreze o scadere, scrie The New York Times Vicepresedintele american Mike Pence a transmis un mesaj de sustinere cuplului prezidential: "Karen si eu le transmitem dragostea si rugaciunile noastre prietenilor nostri dragi. Ne alaturam milioanelor de americani care se roaga pentru recuperarea lor completa si rapida. Dumnezeu sa ii binecuvanteze pe presedintele Trump si a noastra minunata Prima Doamna Melania", a scris Mike Pence pe Twitter Melania Trump anunta pe Twitter ca se afla acasa in carantina dupa rezultatul pozitiv la testul COVID-19 si ca atat ea, cat si presedintele, se simt bine. "Asa cum multi americani au facut in acest an, ma aflu alaturi de @potus (n.r. denumirea contului de Twitter al lui Donald Trump) acasa in carantina dupa rezultatul pozitiv la testul pentru COVID-19.Ne simtim bine si eu mi-am amanat toate evenimentele viitoare. Va rog sa va protejati si vom trece impreuna peste asta." The New York Times : "Dupa luni intregi in care a minimizat severitatea pandemiei, presedintele se confrunta cu infectia". Cotidianul american spune ca rezulatul pozitiv la testul pentru COVID-19 s-ar putea dovedi "devastator" pentru capitalul politic al presedintelui american "data fiind diminuara pentru luni intregi a seriozitatii pandemiei, in timp ce virusul devasta tara si facea in jur de 1.000 de victime pe zi"Medicul personal al presedintelui SUA, Sean Conley, anunta o stare de sanatate stabila a cuplului de la Casa Alba, scrie NBC : "Presedintele si Prima Doamna sunt amandoi bine la acest moment si intentioneaza sa ramana in resedinta din Casa Alba in timpul recuperarii.Eu si echipa medicala de la Casa Alba vom mentine o supraveghere vigilenta si apreciem sprijinul acordat de unele dintre cele mai bune institutii si cadre medicale din tara. Va asiguram ca ne asteptam ca presedintele sa continue sa-si desfasoare activitatea fara intreruperi in timpul recuperarii." Joe Biden , contracandidatul lui Trump la alegerile prezidentiale, scrie pe Twitter ca "Donald Trump va face tot ce ii sta in putinta sa distraga atentia de la faptul ca, din cauza gestionarii esuate a crizei coronavirusului, au murit peste 200.000 de oameni, peste 26 milioane de persoane sunt somere si una din sase afaceri mici risca sa se inchida definitiv."Intr-un mesaj postat pe Twitter, Donald Trump a anuntat ca a fost testat pozitiv. "Vom incepe imediat procesul de carantina si recuperare. Vom trece prin aceasta IMPREUNA!", a scris Trump pe Twitter.Donald Trump afirmat joi ca si-a facut un test COVID-19, dar inca nu are rezultatele, dupa testul pozitiv al unei colaboratoare apropiate, scrie AFP."Ea a fost testata pozitiv", a declarat Donald Trump pentru Fox News, confirmand informatii de presa referitoare la Hope Hicks, consiliera sa apropiata. "Tocmai mi-am facut un test, vom vedea", a adaugat el, precizand ca si sotia sa, Melania, a fost testata."Voi avea rezultatele in aceasta seara sau maine dimineata. Dupa cum stiti, petrec destul timp cu Hope, ca si Prima Doamna", a continuat el. "Va trebui sa intram in carantina? Nu stiu", a mai spus presedintele Statelor Unite.Hope Hicks se afla la bordul Air Force One impreuna cu presedintele american cand acesta a zburat marti la Cleveland, in statul Ohio, pentru a participa la dezbaterea electorala cu Joe Biden.De asemenea, ea a mers cu el miercuri in Minnesota pentru un miting de campanie.Presedintele american se supune regulat testelor COVID-19, chiar daca frecventa exacta a acestora nu este cunoscuta.Colaboratorii care lucreaza in West Wing sunt testati zilnic, ca si jurnalistii acreditati la Casa Alba ori calatoresc impreuna cu presedintele.Presedintele Donald Trump a recunoscut in februarie pericolul pandemiei de coronavirus intr-un interviu cu jurnalistul Bob Woodward si a recunoscut ca a minimalizat amenintarea intr-un interviu din martie, potrivit unei relatari din noua carte a lui Woodward.Citeste si: