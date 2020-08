Donald Trump sustine ca democratii ar putea fura alegerile: "Ei se folosesc de COVID pentru a insela poporul american"

Prima noapte a Conventiei Nationale Republicane a reprezentat o replica de doua ore si jumatate la acuzatiile facute saptamana trecuta de democrati la adresa lui Donald Trump."Ei se folosesc de Covid pentru a insela poporul american", le-a spus Trump delegatilor in prima seara a conventiei din Charlotte (Carolina de Nord). Este neobisnuit ca un candidat sa vorbeasca la conventie inainte de sustinerea discursului de acceptare.El a readus in discutie faptul ca votul prin corespondenta ar putea duce la o fraudare a voturilor."Singurul mod in care pot castiga alegerile astea in fata noastra este daca ele sunt trucate. Vom castiga", a adaugat Trump.In prezent, in sondaje conduce Joe Biden , candidatul democrat pentru functia de presedinte. Trump sustinea ca exista pericolul ca alegerile sa fie fraudate si in 2016, cand se afla in urma lui Hillary Clinton in sondaje.Sustinatorii l-au aclamat: "Inca patru ani!".Cat priveste acuzatiile lui Trump, Ellen Weintraub, sefa Comisiei Alegerilor Federale, a spus: "Efectiv, nu exista baza pentru teoria conspiratiei ca votul prin corespondenta poate duce la frauda . Niciuna".Votul prin corespondenta este folosit si de Armata SUA si chiar de membri ai familiei Trump. Recenta incetinire a distribuirii corespondentei, cauzata de masurile de reducere a costurilor sistemului postal american, a alimentat ingrijorarea ca buletinele de vot nu vor fi predate pana in ziua alegerilor.Mai multe state au cautat sa schimbe legile privind votul pentru a permite ca buletinele sa fie numarate dupa vot, fapt care ar putea cauza intarzieri in declararea castigatorului.Republicanii au spus ca tema serii de luni este "Land of Promise" (Pamantul fagaduintei, n.r.) si au promis ca aceasta conventie va fi "mai putin negativa" decat a democratilor de saptamana trecuta. Insa multi membri ai partidului au avertizat inversunat cu privire la ce se va intampla daca americanii il voteaza pe Biden.Donald Trump Jr a spus ca Biden este "in esenta, monstrul din Loch Ness al mlastinii", iar Matt Gaetz, congresman din Florida, a spus ca va fi un "film de groaza" daca democratii castiga Casa Alba."Ei va dezarmeaza, golesc inchisorile, va inchid in case si invita MS-13 sa va fie vecini", a spus Gaetz facand referire la banda internationala infiintata in anii 1980 in Los Angeles.Charlie Kirk, care conduce grupul conservator Turning Point USA, a spus: "Trump a fost ales pentru a ne proteja familiile - pe cei dragi - de mafia razbunatoare care doreste sa ne distruga stilul de viata, cartierele, scolile, bisericile si valorile".Presedintele urmeaza sa livreze un discurs joi, la reuniunea partidului.