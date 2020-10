Donald Trump sustine ca s-a imunizat contra COVID-19

"Se pare ca sunt imunizat, pentru, nu stiu, poate ca pentru o perioada lunga, poate pentru o perioada scurta, poate pe viata. Nimeni nu stie exact, insa eu sunt imunizat", a declarat Donald Trump in timpul unui interviu telefonic pentru Fox News."Aveti un presedinte care este imunizat (...). Aveti astazi un presedinte care nu are nevoie sa se ascunda in subsolul casei sale precum adversarul sau", a adaugat el, evocandu-l pe candidatul democrat Joe Biden