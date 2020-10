Donald Trump, testat negativ cu Covid-19, cu teste rapide, nu mai este contagios, anunta medicul Casei Albe

Intr-un comunicat difuzat de Casa Alba , Sean Conley a anuntat luni ca Donald Trump a fost testat negativ timp de mai multe zile consecutiv, cu un test rapid de depistare BinaxNOW, dezvoltat de laboratorul Abbott.Aceste teste si alte date clinice arata "absenta replicarii virale detectabile", a precizat el.In acest comunicat confuz, doctorul Sean Conley a anuntat ca Trump a fost testat cu acest test - putin sensibil - si nu cu un test standard, folosit de sute de mii de americani, ceea ce sugereaza ca ar putea fi in continuare "pozitiv" cu aceste teste, denumite "PCR"."Raspunzand intrebarii dumneavoastra despre testele cele mai recente teste covid-19 ale presedintelui, pot sa va informez ca a fost testat negativ timp de mai multe zile, cu testul Abbott BinaxNOW", a anuntat Sean Conley in comunicatul Casei Albe.Aceste teste, denumite antigenice, sunt mai putin sensibile decat testele moleculare traditionale (PCR).Potrivit medicului presedintelui, care nu precizeaza zilele in care au fost realizate testele, acestea nu sunt singurii indicatori folositi in "determinarea statututului actual al presedintelui".Potrivit acestuia, ansamblul datelor culese au permis echipei medicale sa conchida "ca presedintele nu este contagios".Acest scurt comunicat a fost difuzat in momentul in care presedintele se afla la bordul aeronavei prezidentiale Air Force One catre Florida.Donald Trump a plecat inapoi in campanie in aceeasi zi, laudandu-si capacitatea de a mobiliza multimi, cu speranta de a recupera din devansarea sa de catre Joe Biden pana la alegerile de la 3 noiembrie."Zbor la un miting de campanie in Florida. Multimi enorme!", a scris el pe Twitter La plecarea de la baza militara Andrews, in apropiere de Washington , Donald Trump nu purta masca de protectie - spre deosebire de toti afentii Secret Service insarcinati cu securitatea sa.