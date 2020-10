Donald Trump, tinta ironiilor in social media dupa ce pare sa semneze o hartie goala intr-o fotografie postata de Casa Alba

Nothing can stop him from working for the American people. RELENTLESS! 🇺🇸 pic.twitter.com/2ZSat782qe - Ivanka Trump (@IvankaTrump) October 4, 2020

"Presedintele Donald Trump munceste in sala de conferinta de la Walter Reed National Military Medical Center", este mesajul Casei Albe, alaturi de o imagine cu Donald Trump avand in fata dosare si hartii.Imaginea a fost distribuita si de fiica presedintelui, Ivanka Trump , cu mesajul: "Nimin nu-l poate impiedica sa munceasca pentru poporul american. NEOBOSIT!".Insa potrivit presei, Casa Alba a postat doua imagini cu Trump aparent muncind, fiind vorba de fapt de o sedinta foto facuta pentru a se induce in eroare opinia publica. Jon Ostrower, redactor sef al publicatiei Air current, a analizat datele fotografiilor si a constatat ca imaginile au fost surprinse la zece minute una fata de cealalta, insa in ele apare presedintele muncind in doua locuri diferite.Si reporterul Andrew Feinberg, acreditat la Casa Alba, a analizat fotografiile si a constatat ca Trump "pare sa se semneze pe o foaie alba".Numeroase persoane au reactionat ironic pe Twitter , dupa aparitia imaginilor. "A fost un star de reality TV. In ceea ce il priveste, trebuia doar sa se fotografieze pentru a-si promova cantecul 'look prezidential' pe care il canta", a notat un utilizator de Twitter Alta persoana a scris: "Este singura 'munca' pe care o poate presta. Si in mintea lui, atat timp cat simte ca munceste si ca este crezut, este la fel de bine, daca nu mai bine decat sa faca ceva. Traim presedintia reality TV".Alti oameni au remarcat faptul ca Trump nu foloseste masca, desi se afla in spital, unde el si alti paciensi sunt tratati pentru coronavirus. "Nu este o surpriza uriasa ca aceste fotografii sunt aranjate si sunt amuzat de cei care remarca faptul ca daca maresti fotografia se vede ca el semneaza o hartie alba, insa este cu adevarat teribil ca el inca nu poarta masca. Sper ca nu s-a infectat fotograful din cauza vanitatii sale ", a afirmat Alex von Tunzelmann, care este istoric.Medicii Sean Conley si Brian Garibaldi au declarat, duminica, la Walter Reed National Military Medical Center, ca starea presedintelui SUA, Donald Trump, se imbunatateste si ca liderul de la Casa Alba ar putea fi externat luni. Trump a fost testat pozitiv cu coronavirus in urma cu cateva zile.