Donald Trump va fi pus oficial sub acuzare in Senat. Cand va incepe efectiv procesul pentru "incitare la insurgenta"

Procedura este una simbolica, una in premiera istorica in SUA indreptata impotriva unui fost presedinte. Dupa sedinte solemna de luni, senatorii nu vor incepe procesul efectiv mai devreme de data de 9 februarie.Democratii si republicanii au cazut de acord sa-i lase mai mult timp fostului presedinte, cel putin pana pe 9 februarie, pentru a-si pregati apararea.Donald Trump are inca o influenta importanta in Partidul Republican, motiv pentru care senatorii partidului sunt divizati in sustinerea sau respingerea procedurii. Camera Reprezentantilor a Congresului SUA a votat pe 13 ianuarie punerea sub acuzare a presedintelui Donald Trump pentru rolul sau in atacul care a socat America si provocat moartea a cinci persoane in urma cu o saptamana.Pe aceeasi tema: